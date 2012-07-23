Ронда Роузи о поступках Майкла Фелпса

До того как стать чемпионом Strikeforce среди женщин и бойцом ММА Ронда Роузи отлично зарекомендовала себя, выиграв на олимпийских играх в Пекине бронзовую медаль по дзюдо. Ронда рассказывает, что там все спортсмены собираются и вместе веселятся. Все, кроме высокомерного пловца Майкла Фелпса, который не желает смешиваться с остальными.

«Игроки NBA намного больше приставляют из себя, чем этот парень, но они отдыхали вместе с нами. Мы – не кучка его воздыхателей. Мы – партнеры по команде. Приди, и веселись вместе с нами», — говорит Ронда.

«Мне не нравится быть частью команды, если меня воспринимают, как свою почитательницу. У меня нет желания даже первой подойти и поздороваться с этим парнем. Взгляни на себя. Все, что ты делаешь – просто плаваешь. Если бы он получал каждый раз по удару, перед тем как прыгнуть в бассейн, то может быть, я уважала бы его чуть больше. Раньше я была пловчихой, и он не можешь мне сказать, что плаванье – это что-то невероятное, так как это неправда».